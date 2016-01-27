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    ​Министерство: В Научно-хирургическом центре бесплатно прооперировано более 1 000 детей с сердечной патологией

    В результате проведенных мероприятий статистика ожидающих операцию детей с сердечной патологией заметно сократилась

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ За последние 5 лет в Детском хирургическом центре Научно-хирургического центра имени М.А.Топчибашева прооперировано более 1 000 детей с сердечной патологией.

    Как сообщили Report из пресс-службы министерства здравоохранения, 100 из них составили открытые, а остальные - закрытые операции.

    По информации, в прошлом году в центре было прооперировано более 300 детей.

    "Здесь были прооперированы даже дети с сердечной патологией, которые родились 1 и 4 дня назад. Все операции проведены бесплатно, за счет государства", - говорится в информации.

    В результате проведенных мероприятий статистика ожидающих операцию детей с сердечной патологией заметно сократилась.

    Если в 2011-2012 годах в Азербайджане кардиохирургическую операцию ждали 700-800 детей, сейчас данный показатель сократился до 100.

    Отметим, что центр создан согласно подписанному в 2008 году президентом Ильхамом Алиевым распоряжению и соответствующему приказу министерства здравоохранения. 

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