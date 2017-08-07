Министерство: В этом году количество обратившихся в скорую помощь выросло больше чем на 30 тыс. человек

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ За 6 месяцев этого года на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило более 334 000 обращений.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество обращений выросло больше чем на 30 тыс.

По поступившим в этом году на станцию обращениям более 31 800 граждан были госпитализированы.

В этот период в результате реанимационных мер более 1 100 человек были выведены из критического состояния, их жизни были спасены. Обращения в связи с внезапными заболеваниями - более 179 000 раз, инфарктом миокарда – 460, из них состояние близкое к госпитализации – 440, инсультом – 1 880, из них госпитализация – 1 680, родами – 1 580, из них госпитализация – 1 580, ДТП – 1 170, из них госпитализировано – более 1000.

190 нуждающимся в скорой помощи с неизвестным местом проживания оказана первая медпомощь, они размещены в соответствующие больницы.

По данным министерства, с началом летнего сезона поступило 31 обращение в связи с укусами змей, из них 3 ребенка, в 30 случаях имела место госпитализация.

За 6 месяцев этого года скорую помощь для детей вызывали более 36 500 раз, из них более 6 300 были размещены в больницах.

Бригадами педиатрической реанимации при помощи аппаратов кувез в Республиканский перинатальный центр и Научно-исследовательский институт педиатрии им. К. Фараджовой были доставлены 500 детей из районов, а также родившиеся в столичных роддомах дети с маленьким весом или тяжелыми заболеваниями.