Министерство утвердило правила хранения и продажи лекарств в аптеках Азербайджана

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Коллегия министерства здравоохранения приняла решение "О подтверждении некоторых нормативно-правовых актов по регулированию фармацевтической деятельности".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, согласно решению, утверждены "Требования к производству, перевозке и хранению лекарственных средств", "Требования к оптовой продаже лекарственных средств", "Требования к аптечным организациям и правила отпуска лекарств аптечными организациями".

Согласно правилам, в предприятиях оптовой продажи должны быть подготовлены Стандартные операционные процедуры. За организацию системы управления качеством ответственен руководитель предприятия, и требует их активного участия.

По требованиям, если аптеки, находящиеся в собственности государства или работающие на основе лицензии, не отвечают данным требованиям, министерством принимаются меры по приостановке действия или аннулированию лицензии аптеки, предусмотренные в законе "О лицензиях и разрешениях". Требования затрагивают и другие моменты.