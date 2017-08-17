Министерство: У 1456 желающих вступить в брак обнаружен сифилис, у 225 - СПИД

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Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В стране с момента внедрения обязательного медицинского обследования желающих вступить в брак и до конца июля этого года 309 224 человека прошли обследование.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, с 1 июня 2015 года до 31 июля 2017 года в ходе обследования у брачующихся обнаружены различные инфекции, хотя в целом состояние здоровья лиц, желающих вступить в брак и прошедших медосмотр, удовлетворительное.

За весь период обследования выявлено 12 594 носителя талассемии, у 1456 обнаружен сифилис, у 225 - СПИД.

Отметим, что медицинское обследование и консультации проводятся в установленных министерством здравоохранения государственных и муниципальных медицинских учреждениях по месту жительства вступающих в брак или же одного из них. Медицинское обследование и консультации бесплатны.