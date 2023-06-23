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Министерство рекомендует проходить тестирование на ВИЧ независимо от подозрения не менее двух раз в год

Министерство рекомендует проходить тестирование на ВИЧ независимо от подозрения не менее двух раз в год "Рекомендуется проходить тестирование на ВИЧ, независимо от подозрения на инфекцию, не менее двух раз в год".
Здоровье
23 июня 2023 г. 12:07
Министерство рекомендует проходить тестирование на ВИЧ независимо от подозрения не менее двух раз в год

"Рекомендуется проходить тестирование на ВИЧ, независимо от подозрения на инфекцию, не менее двух раз в год".

Как сообщает Report, об этом сказала заместитель директора Республиканского центра борьбы со СПИДом Минздрава Гюнеш Джафарова.

По словам врача, важнейшим условием в борьбе с заболеванием является проведение профилактических мероприятий: "Не стоит забывать, что профилактика более эффективная и менее затратная мера, чем лечение. Повышая свой уровень знаний о путях и факторах передачи ВИЧ, мерах профилактики, а также соблюдая правила безопасного поведения можно защитить себя и своих близких".

"Рекомендуется проходить тестирование на ВИЧ, независимо от подозрения на инфекцию, не менее двух раз в год В Центре и региональных лабораториях на бесплатной основе проводится анонимное обследование. Помимо этого, обследуемым лицам специалистами Центра проводятся бесплатные консультации, разъясняются пути заражения, предоставляется информация о до- и постконтактной профилактике. При подозрении на наличие ВИЧ-инфекции, после тестирования специалист Центра оценивает риск заражения. Не позднее 72 часов назначают постконтактную профилактику заражения ВИЧ–инфекцией", - подчеркнула Г.Джафарова.

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