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Министерство призвало население вакцинироваться от гриппа

Министерство призвало население вакцинироваться от гриппа "В этом году министерство здравоохранения ввезло в страну вакцины против гриппа. Вакцинированные люди считаются в некоторой степени защищенными от вируса гриппа. Даже если они заболевают, они переносят болезнь в легкой форме”.
Здоровье
8 февраля 2023 г. 15:35
Министерство призвало население вакцинироваться от гриппа

"В этом году министерство здравоохранения ввезло в страну вакцины против гриппа. Вакцинированные люди считаются в некоторой степени защищенными от вируса гриппа. Даже если они заболевают, они переносят болезнь в легкой форме”.

Как сообщает Report, об этом заявил специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, в первую очередь вакцинацию против гриппа рекомендуют делать лицам, относящимся к группам риска – несовершеннолетним, беременным, лицам старше 65 лет, имеющим сопутствующие заболевания.

T.Эйвазов добавил, что для поддержания высокого уровня иммунитета необходимо уделять внимание здоровому образу жизни и правильному питанию: “Важно получать пищу с высоким содержанием витаминов”.

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