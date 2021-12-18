Министерство: Предпринимаются противоэпидемические меры по защите медперсонала

"Не только во время пандемии, но и до этого государство всегда уделяло внимание и заботу медицинским работникам, которое продолжается и сегодня".

"Не только во время пандемии, но и до этого государство всегда уделяло внимание и заботу медицинским работникам, которое продолжается и сегодня".

Как передает Report, об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, низкое число погибших связано с противоэпидемическими мерами и кампанией вакцинации, а также самоотверженным трудом медицинских работников. "К сожалению, мы потеряли некоторых из наших медицинских работников в борьбе с пандемией. В настоящее время этот вопрос находится в центре внимания руководства страны. Предпринимаются важные шаги не только по привлечению их к различным курсам обучения и подготовки, чтобы они могли выполнять свою профессиональную деятельность на нормальном и высоком уровне, но и по обеспечению противоэпидемической защиты медицинского персонала", - сказал Т.Мусаев.