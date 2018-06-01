Министерство: Пострадавшие в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку 18 человек отправлены в Грузию

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Из больницы выписаны 18 человек, пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку.

Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы минздрава Сафайя Ахмедова.

По ее словам, каждому из поступивших в Ширванскую центральную районную больницу пострадавших была оказана первая помощь.

Представительница министерства добавила, что больница выделила автобус для возвращения 18 потерпевших в Грузию: "В медицинском учреждении остается лишь один человек (водитель), который получил травму ноги. Его лечение продолжается".