Министерство: Пострадавшие в результате ДТП с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку 18 человек отправлены в Грузию

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Из больницы выписаны 18 человек, пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса Тбилиси-Баку.
Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы минздрава Сафайя Ахмедова.
По ее словам, каждому из поступивших в Ширванскую центральную районную больницу пострадавших была оказана первая помощь.
Представительница министерства добавила, что больница выделила автобус для возвращения 18 потерпевших в Грузию: "В медицинском учреждении остается лишь один человек (водитель), который получил травму ноги. Его лечение продолжается".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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