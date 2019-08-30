Министерство: Пострадавшая в Лянкяране в аварии женщина прооперирована в Баку, ее состояние тяжелое

Министерство здравоохранения распространило информацию о состоянии пострадавших в дорожной аварии в Лянкяране.

Как сообщили Report в министерстве, в Лянкяранской центральной районной больнице продолжается лечение четырех человек.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как стабильно среднетяжелое: "42-летняя женщина, состояние которой оценивается как тяжелое и размещенная в реанимационном отделении, была доставлена санавиацией в нейрохирургическую больницу. Больная была незамедлительно прооперирована. Ее состояние остается тяжелым".