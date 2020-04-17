Наверх

Минобразования присоединилось к акции по сдаче крови

Министерство образования присоединилось к акции по сдаче крови

Министерство образования присоединилось к инициативе Фонда Гейдара Алиева по сдачи крови для детей, страдающих талассемией и гемофилией, а также лейкемией. Так как в связи с введением специального карантинного режима в стране из-за пандемии коронавируса (COVID-19) возникла необходимость по пополнению банков крови, сообщает Report.

Сотрудники министерства образования и сотрудники подведомственных Министерству учреждений приняли участие в акции по сдаче крови, проведенной в средней школе № 202 в Баку. 

В ходе акции врачи-гематологи мобильной медицинской бригады Центрального банка крови Научно-исследовательского института гематологии и трансфизиологии имени Бахадура Эйвазова взяли кровь после проверки состояния здоровья доноров. 

Образцы крови будут проверены в лаборатории и будут собраны в центральный банк крови для использования в лечении больных.

Ранее Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) призвало граждан сдать кровь, поскольку Банки крови испытывали нехватку ее запасов.

Эмилия Аббасова

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!