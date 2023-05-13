Министерство обратилось к населению в связи с рентгенологическими исследованиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с рентгенологическими исследованиями.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с рентгенологическими исследованиями.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, государственное агентство МЧС по регулированию ядерной и радиологической деятельности в соответствии с его полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в области ядерной и радиологической деятельности в стране.

В ходе мероприятий было установлено, что рентгенологические исследования в некоторых медицинских учреждениях проводятся без специального разрешения, выданного после обеспечения необходимых требований безопасности. А это серьезное нарушение, представляющее опасность для жизни и здоровья человека. В отношении таких предприятий предусмотрены жесткие меры в соответствии с законодательством.