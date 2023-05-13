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Министерство обратилось к населению в связи с рентгенологическими исследованиями

Министерство обратилось к населению в связи с рентгенологическими исследованиями Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с рентгенологическими исследованиями.
Здоровье
13 мая 2023 г. 12:38
Министерство обратилось к населению в связи с рентгенологическими исследованиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с рентгенологическими исследованиями.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, государственное агентство МЧС по регулированию ядерной и радиологической деятельности в соответствии с его полномочиями продолжает принимать необходимые меры по обеспечению безопасности в области ядерной и радиологической деятельности в стране.

В ходе мероприятий было установлено, что рентгенологические исследования в некоторых медицинских учреждениях проводятся без специального разрешения, выданного после обеспечения необходимых требований безопасности. А это серьезное нарушение, представляющее опасность для жизни и здоровья человека. В отношении таких предприятий предусмотрены жесткие меры в соответствии с законодательством.

В связи с указанным, МЧС обращается к населению, рекомендуя обращаться только в медицинские учреждения со специальным разрешением на рентгенологические исследования с учетом опасности для жизни и здоровья, а при выявлении предприятий, работающих без специального разрешения, сообщать об этом на горячую линию 112 министерства. С постоянно обновляемым списком учреждений, имеющих специальное разрешение на проведение рентгеновских и компьютерно-томографических исследований можно ознакомиться а официальном интернет-портале МЧС https://www.fhn.gov.az/index.php?aze/news/xeber/1/1/1/1000.

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