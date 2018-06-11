Министерство о состоянии отравившихся на хлопковом поле в Саатлы, доставленных в Баку

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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Состояние четверых отравившихся химическим препаратом во время работ на хлопковом поле в Саатлинском районе, доставленных в токсикологическое отделение Клинического медцентра в Баку, средней тяжести".

Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

По ее словам, из 20 получающих лечение в Саатлинской центральной районной больнице двое выписаны домой по собственному желанию: "Лечение остальных больных продолжается, в скором времени они будут выписаны домой".

Отметим, что вчера в Саатлы, в селе Сымада, в ходе работ на хлопковом поле более 20 человек отравились химическим препаратом и были доставлены в Саатлинскоую ЦРБ. Состояние четверых было тяжелым, они были доставлены в Баку и размещены в токсикологическом отделении Клинического медцентра.