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    Министерство о состоянии отравившихся на хлопковом поле в Саатлы, доставленных в Баку

    © Report

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ "Состояние четверых отравившихся химическим препаратом во время работ на хлопковом поле в Саатлинском районе, доставленных в токсикологическое отделение Клинического медцентра в Баку, средней тяжести". 

    Об этом Report сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова.

    По ее словам, из 20 получающих лечение в Саатлинской центральной районной больнице двое выписаны домой по собственному желанию: "Лечение остальных больных продолжается, в скором времени они будут выписаны домой".

    Отметим, что вчера в Саатлы, в селе Сымада, в ходе работ на хлопковом поле более 20 человек отравились химическим препаратом и были доставлены в Саатлинскоую ЦРБ. Состояние четверых было тяжелым, они были доставлены в Баку и размещены в токсикологическом отделении Клинического медцентра.

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