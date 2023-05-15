Министерство о последствиях для здоровья от ранних браков

"Ранний брак оказывает негативное воздействие на психологическое состояние лиц, вступающих в брак, в будущем на их детей, на семью, как на социальный институт и на общество в целом. Девочки, вступающие в брак в детстве, сталкиваются с серьезными проблемам

"Ранний брак оказывает негативное воздействие на психологическое состояние лиц, вступающих в брак, в будущем на их детей, на семью, как на социальный институт и на общество в целом. Девочки, вступающие в брак в детстве, сталкиваются с серьезными проблемами, такими как материнская и детская смертность, семейно-бытовое насилие".

Как сообщает Report, об этом рассказал врач-методист Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Афет Мамедова.

Она отметила, что браки, заключенные между лицами до восемнадцати лет, считаются ранними: Ранние браки являются нарушением прав человека и пагубной практикой, которая оказывает несоразмерное влияние на детей".

Специалист также коснулась рисков беременности в подростковом возрасте: "Подростки подвергаются более высокому риску повышенного артериального давления (преэклампсия), связанного с беременностью, и его осложнений (например, появление белка в моче (протеинурия) во второй половине беременности), чем матери среднего возраста. В тяжелых случаях это состояние может угрожать жизни и здоровью как матери, так и плода. Помимо этого, при беременности в подростковом периоде чаще всего встречается послеродовая депрессия (депрессивное расстройство, возникшее после родов, которое также сопровождается психоэмоциональными расстройствами у женщин). Кроме того, при подростковой беременности, ввиду функциональной незрелости организма, часто встречаются такие осложнения, как затяжные роды, маточные кровотечения, а также эклампсия (судороги поперечных мышц, которые без экстренного лечения могут стать причиной смерти плода и матери)".

По словам врача, беременность в подростковом возрасте также опасна для ребенка: "Подростковой беременности свойственны риск рождения детей с низкой массой тела, высокая вероятность заболеваемости новорожденных. Одним из важных факторов является отсутствие у будущих мам, ввиду своего юного возраста, сознательного материнства и необходимых навыков по уходу за новорожденным".