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    Министерство: Ни в одной аптеке нарушения в связи с новыми ценами не выявлены

    Тарифный совет на первом этапе урегулировал цены 1057 лекарственных препаратов по 25 активным компонентам

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжаются мониторинги в аптеках  в целях контроля за продажами лекарств по новым ценам, утвержденным Тарифным советом. С 15 сентября по сегодняшний день в объектах, где проводились мониторинги, пока никаких нарушений не выявлено". Об этом Report заявил заведующий отделом по связям с общественностью министерства экономики и промышленности Аббас Алиев. 

    Напомним, что для выполнения правил  Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности вместе с центром аналитической экспертизы при министерстве здравоохранения  проводят контроль в функционирующих в Азербайджане аптеках.

    Отметим, что Тарифный совет на первом этапе урегулировал цены 1057 лекарственных препаратов по 25 активным компонентам.

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