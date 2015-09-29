Министерство: Ни в одной аптеке нарушения в связи с новыми ценами не выявлены

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжаются мониторинги в аптеках в целях контроля за продажами лекарств по новым ценам, утвержденным Тарифным советом. С 15 сентября по сегодняшний день в объектах, где проводились мониторинги, пока никаких нарушений не выявлено". Об этом Report заявил заведующий отделом по связям с общественностью министерства экономики и промышленности Аббас Алиев.

Напомним, что для выполнения правил Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности вместе с центром аналитической экспертизы при министерстве здравоохранения проводят контроль в функционирующих в Азербайджане аптеках.

Отметим, что Тарифный совет на первом этапе урегулировал цены 1057 лекарственных препаратов по 25 активным компонентам.