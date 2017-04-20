Министерство: В городских и районных центральных больницах будут проводиться обследования для установления инвалидности

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В министерстве здравоохранения под руководством министра Октая Ширалиева прошло заседание коллегии, посвященное "Анализу и оценке инвалидности и ограниченным возможностям здоровья".

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, на заседании было отмечено о проведении минздравом большой работы на пути решения вопросов, исходящих из подписанного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указа №595 от сентября 2015 года "Об усовершенствовании системы оценки инвалидности и ограниченных возможностей здоровья".

Было отмечено, что согласно подписанному О.Ширалиевым приказу от 27 ноября 2014 года были утверждены новая форма "Направления в медико-социальную экспертную комиссию" и "Направления в медико-социальную экспертную комиссию для детей" и проведены другие работы.

В целях повышения качества услуг социальной экспертизы и реабилитации, согласно утвержденному 9 сентября 2015 года приказу №85 был создан единый централизованный реестр направлений на обследование со стороны врачебно-консультативной и военно-врачебной комиссий для оценки инвалидности и обеспечен выход в данный реестр в режиме реального времени через портал министерства труда и социальной защиты населения "Электронное правительство".

Для исполнения приказа в медицинских учреждениях городов и районов страны проведены соответствующие тренинги.

На заседании коллегии было подчеркнуто о принятии министерством здравоохранения серьезных шагов на пути устранения проблем, вызвавших обеспокоенность населения.

Чтобы обеспечить комфорт для населения, а также устранить плотность в стационарных отделах клинических больниц Баку, признано целесообразным осуществлять обследование граждан для определения инвалидности в городских и районных центральных больницах страны, а также в амбулаторных условиях.

Министерством здравоохранения были подготовлены "Правила выдачи направления на медико-социальную экспертизу" и были утверждены решением Кабмина №140 от 30 марта 2016 года.

В завершение было отмечено, что вопрос выдачи гражданам направлений в медико-социальные экспертные комиссии (F-088U) взят под серьезный контроль.