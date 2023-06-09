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Министерство: Электронные сигареты не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам

Министерство: Электронные сигареты не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам Электронные сигареты и системы нагревания табака не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам.
Здоровье
9 июня 2023 г. 11:41
Министерство: Электронные сигареты не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам

Электронные сигареты и системы нагревания табака не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Тофик Мусаев.

По его словам, глобальный маркетинг табачных изделий направлен на продвижение новых продуктов, в том числе электронных сигарет и систем нагревания табака (изделия из нагреваемого табака - электронные устройства, при курении которых табак нагревается до температуры в среднем 250-350 °C), как более безопасных и эффективных средств отказа от курения.

"Однако исследования показывают, что они не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам. Текущие тенденции показывают, что даже никогда не курившие люди порой начинают использовать вейпы (электронные сигареты, мини-кальяны), а затем легко переключаются на сигареты и другие табачные изделия", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Elektron siqaretlər təhlükəlidir və sağlamlığa ciddi zərər yetirir"

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