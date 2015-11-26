Министерство экономики и промышленности Азербайджана обратилось к населению

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики и промышленности в целях контроля продажи лекарств по утвержденным Тарифным советом ценам, предотвращения продажи продукции, угрожающей жизни и здоровью людей, искусственного повышения цен, продолжает проводить исследования, наблюдения и осмотр на потребительском рынке.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экономики и промышленности, в связи с этим министерство обратилось к гражданам и порекомендовало информировать о случаях выявления продажи лекарств дороже цены, утвержденной Тарифным советом, продажи некачественных и опасных для жизни людей продукции, искусственного повышения цен, позвонив на горячую линию министерства экономики и промышленности 195-2 или по телефону (012) 498-15-01/04 Государственной службы по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве.