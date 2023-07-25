Министерство: Для успешного лечения бесплодия необходимо своевременно выявить причины его возникновения

Для успешного лечения бесплодия необходимо своевременно выявить причины, которые могут привести к его возникновению.

Для успешного лечения бесплодия необходимо своевременно выявить причины, которые могут привести к его возникновению.

Как сообщает Report, об этом сказала специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Вафа Гурбанова.

По ее словам, год за годом растет объем информации, помогающей нам понять связь между генетикой, микробиомом (совокупность всех микробов, населяющих организм человека), образом жизни и средой обитания: "Это, в свою очередь, в будущем позволит разработать новые подходы к диагностике и лечению бесплодия. Среди факторов, которые могут повлиять на потенциал системы репродуктивного здоровья и привести к бесплодию, особое внимание следует уделить важным аспектам развития женского организма, начиная с момента пребывания в утробе собственной матери, а затем детский период (до 7 лет), препубертатный (период, предшествующий половому созреванию) и пубертатный (период полового созревания). В настоящее время инфекционные воспалительные процессы, неправильный режим питания, ожирение, метилирование ДНК (модификация молекулы ДНК без изменения самой нуклеотидной последовательности ДНК), малоподвижный образ жизни, вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя и др.) считаются основными внешними факторами, которые могут повлиять на работу генов и привести к патологическим процессам в следующем поколении".

Эксперт отметила, что необходимость и важность хирургического вмешательства зависит от многих факторов: "Безусловно, основное внимание следует уделить диагностике и выбору тактики лечения на основе проверенных методов и нормативных документов. Очень важно максимально избегать ненужных инвазивных вмешательств и правильно оценивать осложнения, которые могут возникнуть после хирургической операции. По этой причине принятие решения о хирургическом вмешательстве рассматривать в консилиумном порядке считается целесообразным".

"Генетическое бесплодие является частой причиной отсутствия детей в паре. Для определения проблемы необходимо определить, есть ли нарушение кариотипа в женском и мужском генотипе. Для этого нужна консультация врача-генетика, а также используются специальные лабораторные методы обследования. Для успешного лечения бесплодия необходимо как можно раньше и максимально эффективно выявить причины, которые могут привести к ее возникновению. Здесь в соответствии с требованиями современной медицины и на основе проверенных стандартов необходимо следовать принципу "4 П" – прогнозирование развития заболеваний (предикция); предотвращение появления заболеваний (превентивность или профилактика); индивидуальный подход к каждому пациенту (персонализация); мотивированное участие самого пациента в медицинских мероприятиях (партисипативность). Первым делом нужно максимально правильно оценить все возможные риски. При этом следует оценивать семейные и личные анамнестические данные, возрастной фактор, экстрагенитальные заболевания и нарушения репродуктивной системы, наличие инфекций, передающихся половым путем, особенности детского и подросткового периода, репродуктивное поведение, количество абортов и многие другие факторы", - добавила гинеколог.