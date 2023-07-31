Министерство: Для оказания частных медицинских услуг помощи в сфере косметологии требуется лицензия

Для оказания частных медицинских услуг помощи в сфере косметологии требуется лицензия.

Для оказания частных медицинских услуг помощи в сфере косметологии требуется лицензия.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника отдела медицинского контроля Центра аналитической экспертизы Минздрава Рамик Гулиев.

Он подчеркнул, что в "Перечне лицензируемых услуг и работ по частной медицинской деятельности", утвержденном Постановлением Кабинета министров № 206 от 15 мая 2017 года, отмечено, что оказание медицинской помощи по "косметологическим работам" определяется как область медицины.

"Медицинская косметология, за исключением хирургических вмешательств (поскольку относится к пластической хирургии), включает в себя консервативные и коррекционные методы. К таким методам можно отнести инъекционные процедуры, различные виды аппаратной косметологии (в том числе лазерную эпиляцию), биоревитализацию, мезотерапию, процедуры пилинга, методы лечебного массажа, плазмолифтинг. Поскольку все эти методы относятся к "косметологическим работам", для оказания соответствующих услуг частной медицинской помощи требуется лицензия. В данной сфере имеют право работать врачи-дерматовенерологи, имеющие соответствующий сертификат для практической медицинской деятельности, а также специалисты с высшим медицинским образованием, прошедших специализацию по лечебной косметологии", - сказал он.