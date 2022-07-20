Минздрав: Азербайджан на пороге очередной волны коронавируса

"Азербайджан находится на пороге очередной волны коронавируса".

Азербайджан находится на пороге очередной волны коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается рост числа заражений: "Каждый из нас рискует в определенной мере. В период сильного распространения болезни был сформирован пандемический подход. Каждый определял свои риски. Защитные меры все еще в силе. Мы несколько расслабились. Эта волна тоже не будет долгосрочной. Речь идет о нескольких неделях. Оберегая близких, следуя защитным мерам, можно спокойно пережить момент пика заболеваемости".