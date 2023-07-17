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Минимальная зарплата отучившихся за границей работников больниц TƏBİB составляет 5000- 6500 тыс. манатов.

Минимальная зарплата отучившихся за границей работников больниц TƏBİB составляет 5000- 6500 тыс. манатов. 72 врача-специалиста, отучившихся по различным специальностям в зарубежных странах (страны Европейского союза, Соединенные штаты Америки, Турция) приняты на основе трудового договора на постоянную работу в 15 медучреждений Объединения по управлению медици
Здоровье
17 июля 2023 г. 12:49
Минимальная зарплата отучившихся за границей работников больниц TƏBİB составляет 5000- 6500 тыс. манатов.

72 врача-специалиста, отучившихся по различным специальностям в зарубежных странах (страны Европейского союза, Соединенные штаты Америки, Турция) приняты на основе трудового договора на постоянную работу в 15 медучреждений Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом стратегии и проектов департамента стратегического анализа и развития TƏBİB Фаган Гасанзаде.

Он отметил, что минимальная заработная плата врачей, специализирующихся в хирургической и радиологической сфере, составляет 6 500 манатов, терапевтической и педиатрической сфере – 5 000 манатов.

Отметим, что в целях повышения качества медицинских услуг реализована "Программа устранения нехватки квалифицированных кадров в медицинских учреждениях на 2022-2023 годы". Недавно решением председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию программа была продлена на 1 год.

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil alıb TƏBİB-in xəstəxanalarında çalışanların minimum maaşı 5 000 - 6 500 manatdır

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