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Азербайджан и Турция активизируют сотрудничество в области медицины

Азербайджан и Турция активизируют сотрудничество в области медицины Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и неправительственная организация "Ассоциация педиатрической неотложной медицинской помощи и реанимации" подписали декларацию о намерениях.
Здоровье
9 сентября 2022 г. 17:33
Азербайджан и Турция активизируют сотрудничество в области медицины

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и неправительственная организация "Ассоциация педиатрической неотложной медицинской помощи и реанимации" подписали декларацию о намерениях.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Декларацию о намерениях подписали исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов и руководитель Ассоциации педиатрической неотложной медицинской помощи и реанимации Динчер Йылдыздаш.

Декларация о намерениях предусматривает содействие обмену между сторонами знаниями и опытом, управленческим персоналом, специалистами-врачами и другими медицинскими работниками, организацию повышения уровня знаний путем привлечения медицинских работников к краткосрочному обучению, разработку совместных проектов сотрудничества и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə arasında həkim mübadiləsi aparılacaq

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