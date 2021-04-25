Между TƏBİB и МЧС не было подписано какого-либо контракта

«В некоторых СМИ распространена информация о том, что арестованный главврач Зыхского госпиталя модульного типа МЧС Имран Агаев и другие сотрудники работали по контракту с Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB). Од

«В некоторых СМИ распространена информация о том, что арестованный главврач Зыхского госпиталя модульного типа МЧС Имран Агаев и другие сотрудники работали по контракту с Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB). Однозначно заявляем, что эта информация не соответствует действительности».

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

«Никаких контрактов между TƏBİB и МЧС, или его больницей, не подписано. Госпиталь действует при Медицинской службе МЧС, и не может быть речи о каком-либо вмешательстве или контроле со стороны TƏBİB в отношении деятельности главного врача и персонала больницы.

Также отметим, что как TƏBİB мы неоднократно обращались к общественности с просьбой информировать правоохранительные органы в случае возникновения каких-либо негативных ситуаций. Кроме того, мы приняли определенные меры по выявлению медицинских работников, допустивших нарушения в своей работе. Лица, нарушившие правила и занимавшиеся незаконной деятельностью, были уволены с занимаемых должностей, сменились руководители многих медицинских учреждений", - говорится в заявлении TƏBİB.