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Госпиталь Bona Dea и турецкая сеть LIV Medical Group подписали договор о сотрудничестве

Госпиталь Bona Dea и турецкая сеть LIV Medical Group подписали договор о сотрудничестве 11:58
Здоровье
29 июня 2022 г. 12:55
Госпиталь Bona Dea и турецкая сеть LIV Medical Group подписали договор о сотрудничестве

Между азербайджанской Международным госпиталем Bona Dea и турецкой медицинской сетью LIV Medical Group подписан договор о сотрудничестве.

Как сообщает Report, подписание прошло в конференц-зале Международного госпиталя Bona Dea.

Согласно условиям договора, эта всемирно известная турецкая сеть будет принимать участие в управлении Международного госпиталя Bona Dea.

Целью соглашения является расширение сотрудничества, совместной деятельности между этими передовыми медицинскими учреждениями двух стран, а также создание базы для использования применяемых в системе здравоохранения Турции новейших методов и техник в Азербайджане посредством Международного госпиталя Bona Dea.

Теперь обслуживать пациентов будет более профессиональный медицинский персонал, отвечающий европейским стандартам.

В церемонии подписания договора приняли участие главврач Международного госпиталя Bona Dea Джабир Гюльмалыев и руководитель медицинской сети LIV Medical Group Мухаррем Уста, рассказавшие о перспективах соглашения и возможностях, которые он создаст для азербайджанского здравоохранения.

Мухаррем Уста отметил, что это очень важное событие: "Азербайджан проделал очень успешную работу в области здравоохранения, это касается как государственных, так и частных больниц. Многие страны мира испытывают серьезные проблемы в этой области, но успехи Азербайджана невозможно не оценить".

По его словам, это еще больше упрочнит связи между двумя братскими странами: "Все пациенты будут довольны предоставленными услугами, персоналом. Азербайджан очень важен для нас, а сотрудничество со всеми местными больницами имеет для нас особое значение".

Дж.Гюльмалыев отметил, что сотрудничество приумножит возможности двух медицинских учреждений. "Надеюсь, что это будет успешным решением для азербайджанского здравоохранения. Я верю, что мы и впредь будем предпринимать аналогичные шаги. Думаю, таким образом мы сможем внести дополнительный вклад в развитие нашего здравоохранения", - сказал он.

Отметим, что Международный госпиталь Bona Dea, функционирующий с 2018 года, оснащен современным медицинским технологическим оборудованием, является одним из самых передовых лечебных учреждений в стране, внедряющим последние инновации и отвечающим современным мировым стандартам. Кроме того, Bona Dea, получив сертификат аккредитации Joint Commission International (JCI) - одного из самых передовых в мире стандартов качества в области медицины, еще раз доказал, что предоставляет медицинские услуги, отвечающие европейским стандартам.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Bona Dea International Hospital and Turkiye's LIV Medical Group sign agreement
Версия на азербайджанском языке ФотоBona Dea Beynəlxalq Xəstəxanası ilə Türkiyənin “LIV Medical Group” tibb şəbəkəsi arasında müqavilə imzalanıb

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