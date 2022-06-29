Госпиталь Bona Dea и турецкая сеть LIV Medical Group подписали договор о сотрудничестве

11:58

Между азербайджанской Международным госпиталем Bona Dea и турецкой медицинской сетью LIV Medical Group подписан договор о сотрудничестве.

Как сообщает Report, подписание прошло в конференц-зале Международного госпиталя Bona Dea.

Согласно условиям договора, эта всемирно известная турецкая сеть будет принимать участие в управлении Международного госпиталя Bona Dea.

Целью соглашения является расширение сотрудничества, совместной деятельности между этими передовыми медицинскими учреждениями двух стран, а также создание базы для использования применяемых в системе здравоохранения Турции новейших методов и техник в Азербайджане посредством Международного госпиталя Bona Dea.

Теперь обслуживать пациентов будет более профессиональный медицинский персонал, отвечающий европейским стандартам.

В церемонии подписания договора приняли участие главврач Международного госпиталя Bona Dea Джабир Гюльмалыев и руководитель медицинской сети LIV Medical Group Мухаррем Уста, рассказавшие о перспективах соглашения и возможностях, которые он создаст для азербайджанского здравоохранения.

Мухаррем Уста отметил, что это очень важное событие: "Азербайджан проделал очень успешную работу в области здравоохранения, это касается как государственных, так и частных больниц. Многие страны мира испытывают серьезные проблемы в этой области, но успехи Азербайджана невозможно не оценить".

По его словам, это еще больше упрочнит связи между двумя братскими странами: "Все пациенты будут довольны предоставленными услугами, персоналом. Азербайджан очень важен для нас, а сотрудничество со всеми местными больницами имеет для нас особое значение".

Дж.Гюльмалыев отметил, что сотрудничество приумножит возможности двух медицинских учреждений. "Надеюсь, что это будет успешным решением для азербайджанского здравоохранения. Я верю, что мы и впредь будем предпринимать аналогичные шаги. Думаю, таким образом мы сможем внести дополнительный вклад в развитие нашего здравоохранения", - сказал он.

Отметим, что Международный госпиталь Bona Dea, функционирующий с 2018 года, оснащен современным медицинским технологическим оборудованием, является одним из самых передовых лечебных учреждений в стране, внедряющим последние инновации и отвечающим современным мировым стандартам. Кроме того, Bona Dea, получив сертификат аккредитации Joint Commission International (JCI) - одного из самых передовых в мире стандартов качества в области медицины, еще раз доказал, что предоставляет медицинские услуги, отвечающие европейским стандартам.