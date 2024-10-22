Президент утвердил соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности с Россией

16:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности с Россией.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Соглашение между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и российской Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) о сотрудничестве в области безопасности пищевой продукции было подписано в августе текущего года в рамках визита президента России Владимира Путина в Баку.