О нас

Президент утвердил соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности с Россией

Президент утвердил соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности с Россией 16:35
Здоровье
22 октября 2024 г. 16:39
Президент утвердил соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в области продовольственной безопасности с Россией.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Соглашение между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и российской Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) о сотрудничестве в области безопасности пищевой продукции было подписано в августе текущего года в рамках визита президента России Владимира Путина в Баку.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev approves agreement on co-op in food safety between Azerbaijan and Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya arasında qida məhsullarının təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq sazişi təsdiqlənib

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
Шариф призывает расширять проекты Один пояс - один путь и МТК Север-Юг
Шариф призывает расширять проекты "Один пояс - один путь" и МТК "Север-Юг"
16 октября 2024 г. 12:46
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi