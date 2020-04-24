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ВОЗ: Меры по борьбе с COVID-19 в Азербайджане дают положительные результаты

Меры по борьбе с COVID-19 в Азербайджане дают положительные результаты

© Report

"На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Азербайджане составляет 1 548 человек, 948 из которых выздоровели. До сих пор в стране отмечено 20 летальных исходов".

Как сообщает Report, об этом на онлайн-брифинге заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманчи

По ее словам, на данный момент ситуация с пандемией в Западной Европе стабильная, количество заражений сократилось.

Ханде Харманчи подчеркнула, что проделанная Азербайджаном работа в области борьбы с коронавирусом оказывает положительное влияние: "Это в основном отражается в большом количестве выздоровевших". 

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