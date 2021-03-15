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Медуниверситет Азербайджана о случаях заражения COVİD-19 среди студентов

Медуниверситет Азербайджана о случаях заражения COVİD-19 среди студентов Ни на одном из других наших факультетов не было зарегистрировано случаев заражения
Здоровье
15 марта 2021 г. 16:19
Медуниверситет Азербайджана о случаях заражения COVİD-19 среди студентов
Report

Азербайджанский медицинский университет (АМУ) прокомментировал информацию о массовом распространении случаев заражения коронавирусом в вузе.

Как сообщили Report в университете, массового заражения среди студентов нет.

"До сих пор COVİD-19 был обнаружен только у нескольких человек, обучающихся на одном факультете АМУ - в шести группах I лечебно-профилактического факультета. Эти группы были переведены на дистанционное обучение. Ни на одном из других наших факультетов не было зарегистрировано случаев заражения.

Все учебные помещения АМУ регулярно дезинфицируются. Температура измеряется у каждого студента, пришедшего на очные занятия по клинической базе", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ATU-dan tələbələrin kütləvi yoluxması ilə bağlı açıqlama

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