Медуниверситет Азербайджана о случаях заражения COVİD-19 среди студентов

Ни на одном из других наших факультетов не было зарегистрировано случаев заражения

Азербайджанский медицинский университет (АМУ) прокомментировал информацию о массовом распространении случаев заражения коронавирусом в вузе.

Как сообщили Report в университете, массового заражения среди студентов нет.

"До сих пор COVİD-19 был обнаружен только у нескольких человек, обучающихся на одном факультете АМУ - в шести группах I лечебно-профилактического факультета. Эти группы были переведены на дистанционное обучение. Ни на одном из других наших факультетов не было зарегистрировано случаев заражения.

Все учебные помещения АМУ регулярно дезинфицируются. Температура измеряется у каждого студента, пришедшего на очные занятия по клинической базе", - отмечается в сообщении.