Медучреждения в связи с выявлением омикрон-штамма обратились к гражданам

Медучреждения Азербайджана в связи с выявлением в стране омикрон-штамма обратились к населению.

Медучреждения Азербайджана в связи с выявлением в стране омикрон-штамма обратились к населению.

Как сообщает Report, Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) распространили совместное заявление.

"Для защиты от распространяющегося нового штамма призываем наших граждан спустя шесть месяцев после второй дозы вакцины или же выздоровления после инфицирования, принимая во внимание снижение уровня иммунитета и для того, чтобы вновь поднять уровень антител организма, вакцинироваться бустерной дозой. Наряду с вакцинацией должны соблюдаться правила особого карантинного режима. Такие правила, как соблюдение физической дистанции, использование масок и чистота рук не зависимо от штамма вируса являются единственным способом защитить себя от болезни и вернуться к нормальной жизни", - говорится в заявлении.