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Медучреждения Азербайджана с сегодняшего дня переходят на электронные больничные

Медучреждения Азербайджана с сегодняшего дня переходят на электронные больничные С сегодняшнего дня медицинские учреждения, подведомственные Министерства здравоохранения и Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), начнут выдавать листки нетрудоспособности в электронном формате.
Здоровье
1 мая 2025 г. 10:02
Медучреждения Азербайджана с сегодняшего дня переходят на электронные больничные

С сегодняшнего дня медицинские учреждения, подведомственные Министерства здравоохранения и Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), начнут выдавать листки нетрудоспособности в электронном формате.

Как сообщает Report, документы будут оформляться через Единую информационную систему здравоохранения и направляться работодателю и Государственному фонду соцзащиты (ГФСЗ) в электронном виде.

Электронные листки станут основанием для начисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Данные будут доступны работодателям через систему ГФСЗ, а медработникам - через портал и приложение e-Səhiyyə. Получить электронный больничный можно будет и в нерабочие дни.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s medical institutions switch to electronic sick leave certificates starting today
Версия на азербайджанском языке Bu gündən xəstəlik vərəqələri elektron formada veriləcək

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