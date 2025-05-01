Медучреждения Азербайджана с сегодняшего дня переходят на электронные больничные

С сегодняшнего дня медицинские учреждения, подведомственные Министерства здравоохранения и Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), начнут выдавать листки нетрудоспособности в электронном формате.

С сегодняшнего дня медицинские учреждения, подведомственные Министерства здравоохранения и Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), начнут выдавать листки нетрудоспособности в электронном формате.

Как сообщает Report, документы будут оформляться через Единую информационную систему здравоохранения и направляться работодателю и Государственному фонду соцзащиты (ГФСЗ) в электронном виде.

Электронные листки станут основанием для начисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Данные будут доступны работодателям через систему ГФСЗ, а медработникам - через портал и приложение e-Səhiyyə. Получить электронный больничный можно будет и в нерабочие дни.