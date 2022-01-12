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Медрегулятор ЕС: Бустеры от коронавируса придется вводить каждый год

Медрегулятор ЕС: Бустеры от коронавируса придется вводить каждый год Европейское агентство лекарственных средств (ЕMA) не исключает, что бустерные прививки от коронавируса придется делать каждый год.
Здоровье
12 января 2022 г. 01:31
Медрегулятор ЕС: Бустеры от коронавируса придется вводить каждый год

Европейское агентство лекарственных средств (ЕMA) не исключает, что бустерные прививки от коронавируса придется делать каждый год.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге глава департамента ЕMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Существуют две обеспокоенности, если мы будем вводить бустеры слишком часто, скажем, каждые четыре месяца, - отметил он. - В конечном счете мы можем столкнуться с проблемой иммунного ответа, то есть иммунный ответ будет не настолько хорошим, как хотелось бы. Мы должны быть осторожны, чтобы не перегружать иммунную систему". "И конечно, во-вторых, существует риск того, что население просто устанет от постоянного введения бустеров", - добавил специалист.

"Поэтому мы должны начать задумываться о введении бустеров с большим промежутком времени, - подчеркнул Кавалери. - При идеальном раскладе, если мы говорим об эндемическом сценарии, бустеры должны вводиться раз в год с началом холодов в каждом из полушарий так же, как мы это делаем с вакцинами от гриппа".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Dərman Agentliyi: "Omikron" ştamının sürətlə yayılması endemiyaya gətirə bilər

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