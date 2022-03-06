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Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"

Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны" Согласно распоряжению Кабинета министров от 26 февраля 2022 года, созданные Президентом Азербайджанской Республики публичные юридические лица в 15-дневный срок должны представить в Кабинет министров список сотрудников и гражданских работников, проявивших
Здоровье
6 марта 2022 г. 19:45
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны

Согласно распоряжению Кабинета министров от 26 февраля 2022 года, созданные Президентом Азербайджанской Республики публичные юридические лица в 15-дневный срок должны представить в Кабинет министров список сотрудников и гражданских работников, проявивших самоотверженность на фронте во время Отечественной войны, указанных в "Положении о порядке и условиях присвоения званий ветерана войны, ветерана Вооруженных сил и ветерана труда", вместе с подтверждающими документами и подробной справкой (отдельно на каждое лицо) о выполненных этими лицами на фронте задачах.

Как передает Report со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, в соответствии с указанным распоряжением в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию собирают необходимую информацию для присвоения звания ветерана войны сотрудникам, проявившим самоотверженность на фронте во время Отечественной войны.

Агентство поручило Объединению по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) подготовить список и подтверждающую информацию о работниках подведомственных медицинских учреждений, которые были командированы в районы боевых действий.

В соответствии с поручением, TƏBİB обеспечивает составление списка этих лиц и подтверждающей информации о них – копий военных билетов, выписок из личных дел, командировочных листов, приказов и составление других документов, подтверждающих участие в боевых действиях.

После получения агентством списка документ будет направлен в соответствующий государственный орган для рассмотрения вопроса о присвоении указанным лицам звания ветерана войны.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində ön cəbhədə fədakarlıq göstərmiş tibb işçilərinə veteran adı veriləcək

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