Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания

Состоялась церемония вручения медалей и почетных званий медицинским работникам, награжденным распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя правления Объединения управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов, руководители структурных подразделений TƏBIB и награжденные медицинские работники.
В.Гурбанов отметил, что приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения является улучшение здоровья граждан, обеспечение всех слоев населения качественными медицинскими услугами.