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Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания

Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания Состоялась церемония вручения медалей и почетных званий медицинским работникам, награжденным распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Здоровье
27 июля 2022 г. 17:29
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания

Состоялась церемония вручения медалей и почетных званий медицинским работникам, награжденным распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя правления Объединения управления территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) Вугар Гурбанов, руководители структурных подразделений TƏBIB и награжденные медицинские работники.

В.Гурбанов отметил, что приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения является улучшение здоровья граждан, обеспечение всех слоев населения качественными медицинскими услугами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin sərəncamı ilə təltif edilən tibb işçilərinə fəxri adlar təqdim edilib

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