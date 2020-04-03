Медработник - азербайджанка в Нидерландах: Нас ждет страшная катастрофа - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с Кямалей Джейлиновой, членом Координационного совета азербайджанцев Бельгии и Королевства Нидерландов, медицинским работником, который работает в системе здравоохранения Нидерландов в течение 22 лет:

- Кямаля ханум, какова сейчас ситуация с коронавирусом в Нидерландах?

- На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 15 723 человек. За прошедший день было заражено 1 026 человек и 148 умерли от вируса. Таким образом, число жертв достигло 1 487.

- Как вы отреагировали, когда узнали, что коронавирус выявлен в стране, где вы живете? Какие проверки проводятся каждый день, когда вы идете в клинику, где работаете?

- Мы уже слышали эту новость отовсюду. Со дня распространения вируса мы заполняем анкету каждое утро, когда идем в клинику. В форме записывается имя, часы нахождения на работе, дни, когда мы видим пациентов. В то же время наша температура измеряется каждое утро. Они спрашивают, есть ли больной человек в вашем доме, и как вы себя чувствуете сегодня. После этого мы начинаем работать. По окончании работы эти формы отправляются в электронную систему клиники. Поскольку мы работаем с пожилыми людьми, в нашей клинике нормы гигиены выполняются на 100%. Поэтому вирус не принес ничего нового в нашу клинику. Нам не разрешали встречаться только с семьями и родственниками пожилых людей или инвалидов, с которыми мы работаем. Каждый наш пациент носит маску, и мы стараемся свести общение к минимуму. И еще теперь мы пытаемся общаться с пациентами с расстояния 2 метра. Поскольку пожилые люди очень сложно переносят эту болезнь.

- Сколько лет вы работаете медицинским работником в Нидерландах, и готова ли система здравоохранения этой страны противостоять этому вирусу?

- Я работаю в области медицины более 20 лет, и Нидерланды - одна из самых развитых европейских стран. Но система здравоохранения страны не была готова к этому вирусу. Я думаю, что не только европейские страны, но и весь мир не был готов к этой пандемии.

Кямаля Джейлинова

- Сколько часов вы теперь работаете из-за коронавируса?

- Обычно я работала 36 часов в неделю. Но на прошлой неделе я была на работе 72 часа. Это связано с отсутствием медицинского персонала. У нас не было повышения зарплаты. Правительство заплатило нам 60% дополнительно за часы, которые мы проработали сверх нормы. Теперь это увеличение оплачивается на 100 процентов. Сегодняшняя ситуация такова, что сотрудников, которые в настоящее время выходят на пенсию по возрасту, вновь вызывают на работу. В то же время участвуют волонтеры. Согласно новому решению главы государства, с понедельника все медицинские работники будут проверены на коронавирус.

- Большинство пациентов вашей клиники – пожилые люди. Есть ли среди них зараженные коронавирусом?

- Среди пожилых пациентов, которые лечатся в нашей клинике, пока летальных случаев не было. Я надеюсь, что так и будет продолжаться. Всего на сегодняшний день в клинике коронавирус диагностирован у 9 пожилых пациентов. Одному из них - 69 лет, другому - 72, а остальным - от 80 до 85 лет. Люди, у которых диагностировано это заболевание, немедленно перевозятся из нашей клиники в больницу.

- По вашему мнению, какой процент людей в Нидерландах будет заражен вирусом и как долго продлится вся эта ситуация?

- Согласно прогнозу правительства Нидерландов в области здравоохранения, 75% из 17 миллионов человек в стране будут инфицированы. Страна занимает 7-8 место по уровню заражения после Китая и Германии. Мы еще не достигли пика по числу заболевших. Ситуация станет понятна в ближайшие пару недель.

- Утверждается, что вторая волна вируса может прийти осенью, и что вы об этом думаете?

- Я ничего не могу сказать по этому поводу. Но я думаю, что нынешняя первая волна представляет собой очень разрушительную угрозу для населения мира. Мы сталкиваемся с ужасной катастрофой.

- Что рассказывают пациенты с коронавирусом, как они заразились? В каких случаях пациенты помещаются на карантин в Нидерландах?

- Многие пациенты даже не знают, где и как они заразились коронавирусом. В Нидерландах, как и в Азербайджане и Турции, людей не сразу тестируют при наличии легких симптомов. Тест на коронавирус проводится тогда, когда состояние уже очень критическое. Сначала звонят и спрашивают про все симптомы болезни, и если боли терпимые и нет смертельной опасности, вы должны оставаться дома и ждать, пока ситуация не ухудшится. Такова система здесь, и они отдают предпочтение быть изолированными дома.

При этом вирусе нет разницы в возрасте. Есть случаи заражения в любом возрасте от 0 до 95. Но правительство пытается держать их как можно более изолированными в своих домах. В инфекционные отделения больниц помещают только тех, кто находится в критическом состоянии. Потому что здравоохранение страны не было готово к этому вирусу. Две недели назад для инфицированных пациентов было 1 100 коек. Это число увеличилось до 1 600. Правительство недавно решило увеличить количество коек до 2 600. Потому что в больницах нет места. В настоящее время в стране создается система, по которой гостиница для пожилых людей будет зарезервирована исключительно для пациентов, страдающих коронавирусом. После этого, если в больницах закончится место, пациентов будут размещать в подобных гостиницах.

- Насколько эффективно использование масок и перчаток? Какие другие меры предосторожности вы бы порекомендовали?

- Необходимо использовать маски и перчатки, а также другие защитные средства. В то же время, частое мытье рук и лица, полоскание рта и носа являются лучшими способами защиты от вируса. Каждый должен следовать этим правилам. Даже в случае распространенного заражения гриппом, даже если вы не знаете, что у вас есть коронавирус, защитные маски необходимо использовать и дома.