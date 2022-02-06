Медики выявили "обманчивый симптом" омикрона

Люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка во время вспышки штамма "омикрон".
Как передает Report, об этом заявили специалисты из
"Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", - говорится в публикации.
Специалисты подчеркнули, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.
По утверждениям экспертов, проблемы с ЖКТ у зараженных действительно начали встречаться при "омикроне". Но медики считают, что общий прирост сообщений о подобных симптомах связан не с особенностью этого варианта коронавируса, а с ошибками людей, который принимают их за COVID-19. Специалисты подчеркнули, что зимой зачастую наблюдается рост пациентов с похожим недугом.