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Медики выявили "обманчивый симптом" омикрона

Медики выявили "обманчивый симптом" омикрона Люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка во время вспышки штамма "омикрон".
Здоровье
6 февраля 2022 г. 16:07
Медики выявили обманчивый симптом омикрона

Люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка во время вспышки штамма "омикрон".

Как передает Report, об этом заявили специалисты из ZOE COVID Study, изучающие данные заразившихся пациентов.

"Мы заметили резкое увеличение числа людей, сообщивших о желудочно-кишечных проявлениях", - говорится в публикации.

Специалисты подчеркнули, что тенденция наблюдалась с середины декабря по конец января.

По утверждениям экспертов, проблемы с ЖКТ у зараженных действительно начали встречаться при "омикроне". Но медики считают, что общий прирост сообщений о подобных симптомах связан не с особенностью этого варианта коронавируса, а с ошибками людей, который принимают их за COVID-19. Специалисты подчеркнули, что зимой зачастую наблюдается рост пациентов с похожим недугом.

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