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Медики выяснили, что прослушивание звуков природы упрощает засыпание и продлевает сон

Медики выяснили, что прослушивание звуков природы упрощает засыпание и продлевает сон Ученые из Университета Сассекса (Великобритания) выяснили, что прослушивание звуков природы или аудиорассказов перед сном может увеличить продолжительность сна на полчаса.
Здоровье
26 марта 2023 г. 03:39
Медики выяснили, что прослушивание звуков природы упрощает засыпание и продлевает сон

Ученые из Университета Сассекса (Великобритания) выяснили, что прослушивание звуков природы или аудиорассказов перед сном может увеличить продолжительность сна на полчаса.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 300 человек. Они заполнили анкеты о тревожности, сонливости, усталости и продуктивности работы.

Около 180 человек использовали приложение со звуками природы (падения капель дождя или потрескивания костра) или аудиорассказами.

В начале исследования среднее время сна составляло 6 часов 15 минут. К концу исследования оно увеличилось на 30 минут. Время, необходимое для засыпания, также сократилось на треть и составило менее 30 минут.

Также улучшилась и работоспособность участников исследования.

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