Медики выяснили, что прослушивание звуков природы упрощает засыпание и продлевает сон

Ученые из Университета Сассекса (Великобритания) выяснили, что прослушивание звуков природы или аудиорассказов перед сном может увеличить продолжительность сна на полчаса.
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В исследовании приняли участие 300 человек. Они заполнили анкеты о тревожности, сонливости, усталости и продуктивности работы.
Около 180 человек использовали приложение со звуками природы (падения капель дождя или потрескивания костра) или аудиорассказами.
В начале исследования среднее время сна составляло 6 часов 15 минут. К концу исследования оно увеличилось на 30 минут. Время, необходимое для засыпания, также сократилось на треть и составило менее 30 минут.
Также улучшилась и работоспособность участников исследования.