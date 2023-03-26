Медики выяснили, что прослушивание звуков природы упрощает засыпание и продлевает сон

Ученые из Университета Сассекса (Великобритания) выяснили, что прослушивание звуков природы или аудиорассказов перед сном может увеличить продолжительность сна на полчаса.

Ученые из Университета Сассекса (Великобритания) выяснили, что прослушивание звуков природы или аудиорассказов перед сном может увеличить продолжительность сна на полчаса.

Как передает Report , об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие 300 человек. Они заполнили анкеты о тревожности, сонливости, усталости и продуктивности работы.

Около 180 человек использовали приложение со звуками природы (падения капель дождя или потрескивания костра) или аудиорассказами.

В начале исследования среднее время сна составляло 6 часов 15 минут. К концу исследования оно увеличилось на 30 минут. Время, необходимое для засыпания, также сократилось на треть и составило менее 30 минут.

Также улучшилась и работоспособность участников исследования.