Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology.

Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.

Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.

Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно:

· Потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19;

· Бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них;

· Кровотечения;

· Сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.