Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.
Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.
Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.
Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно:
· Потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19;
· Бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них;
· Кровотечения;
· Сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.