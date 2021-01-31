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Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.
Здоровье
31 января 2021 г. 10:32

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology.

Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.

Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) – рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.

Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно:

· Потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19;

· Бруксизм – непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них;

· Кровотечения;

· Сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.

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