Медики перечислили симптомы рака горла

Рак горла — общее название онкологических заболеваний горла. В него входят несколько болезней, симптомы которых различаются

Рак горла — общее название онкологических заболеваний горла. В него входят несколько болезней, симптомы которых различаются.

Как передает Report со ссылкой на издание Express, их перечислили специалисты благотворительной организации Macmillan Cancer Support.

Так, о появлении рака щитовидной железы говорит формирование "шишки" на шее, которая не болит, однако постоянно увеличивается. Она образуется в самой железе в передней части шеи, ниже голосового аппарата.

О возникновении рака пищевода обычно свидетельствует затрудненное глотание. По словам медиков, люди с этим диагнозом могут чувствовать, как будто пища застревает у них в горле или груди.

Рак трахеи, который обычно выявляют у людей старше 60 лет, характеризуется одышкой, кашлем с кровью, свистящим дыханием, хриплым голосом, трудностями с глотанием, ознобом и частыми инфекциями грудной клетки.

Несмотря на то, что эти симптомы могут свидетельствовать и о ряде других нарушений, при их возникновении эксперты советуют обратиться к врачу.