Медики: Кофе защищает от пяти болезней

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Кофе может защитить организм человека от пяти болезней.

Как передает Report, об этом заявили ученые из Гарвардского университета по итогам исследования с участием 130 тысяч добровольцев.

Во-первых, кофе помогает организму бороться с нейродегенеративными недугами — то есть, например, от болезней Альцгеймера, Паркинсона и подобных.

Во-вторых, кофеин является действенным профилактическим средством от цирроза печени — если, конечно, не запивать кофейный напиток алкоголем.

В-третьих, напиток препятствует развитию мерцательной аритмии. Правда если она уже есть у человека, то лучше воздержаться от кофе.

В-четвертых, кофеин способствует эффективной работе поджелудочной железы, то есть, употребление кофе может препятствовать развитию сахарного диабета.

В-пятых, даже среди тех участников исследования, которые пьют по шесть чашек кофе в день, не наблюдается никакой повышенной смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, передает Planet Today.