МЧС: Из Турции в Азербайджан приедут еще 20 профессиональных психологов

Из Турции по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) прибудут более 20 профессиональных психологов.

Из Турции по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) прибудут более 20 профессиональных психологов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела МЧС Ханым Софиева.

По ее словам, вместе с психологами МЧС они окажут психологическую помощь ветеранам войны, а также членам семей шехидов, потерявших родных.

Реабилитация лиц, нуждающихся в психологической помощи, будет проводиться в городах Баку, Гянджа, Барда, Габала и Лянкяран.

Глава отдела министерства отметила, что записаться на прием для получения психотерапевтической помощи можно по телефону горячей линии МЧС "112".