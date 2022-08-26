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МЧС: Из Турции в Азербайджан приедут еще 20 профессиональных психологов

МЧС: Из Турции в Азербайджан приедут еще 20 профессиональных психологов Из Турции по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) прибудут более 20 профессиональных психологов.
Здоровье
26 августа 2022 г. 10:48
МЧС: Из Турции в Азербайджан приедут еще 20 профессиональных психологов

Из Турции по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) прибудут более 20 профессиональных психологов.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела МЧС Ханым Софиева.

По ее словам, вместе с психологами МЧС они окажут психологическую помощь ветеранам войны, а также членам семей шехидов, потерявших родных.

Реабилитация лиц, нуждающихся в психологической помощи, будет проводиться в городах Баку, Гянджа, Барда, Габала и Лянкяран.

Глава отдела министерства отметила, что записаться на прием для получения психотерапевтической помощи можно по телефону горячей линии МЧС "112".

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Версия на английском языке MES: Over 20 professional psychologists will come to Azerbaijan from Turkiye
Версия на азербайджанском языке FHN: "Türkiyədən Azərbaycana daha 20 nəfərdən artıq peşəkar psixoloq gələcək"

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