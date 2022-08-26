МЧС: Из Турции в Азербайджан приедут еще 20 профессиональных психологов

Из Турции по приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) прибудут более 20 профессиональных психологов.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила начальник отдела МЧС Ханым Софиева.
По ее словам, вместе с психологами МЧС они окажут психологическую помощь ветеранам войны, а также членам семей шехидов, потерявших родных.
Реабилитация лиц, нуждающихся в психологической помощи, будет проводиться в городах Баку, Гянджа, Барда, Габала и Лянкяран.
Глава отдела министерства отметила, что записаться на прием для получения психотерапевтической помощи можно по телефону горячей линии МЧС "112".