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Мать Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом

Мать Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом Мать заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом.
Здоровье
28 декабря 2020 г. 20:11
Мать Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом

Мать заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщил сам заслуженный артист.

По его словам, его мать - 74-летняя Тахира Эфендиева впала в кому и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Заслуженный артист заявил, что его матери необходимо срочное переливание крови.

Некоторое время назад заслуженный артист Бахрам Багирзаде сам заразился коронавирусом. Лечение Бахрама Багирзаде находилось под контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. После лечения Б.Багирзаде выздоровел.

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Версия на азербайджанском языке Bəhram Bağırzadənin anası koronavirusa yoluxub

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