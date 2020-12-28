Мать Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом

Мать заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом.

Мать заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщил сам заслуженный артист.

По его словам, его мать - 74-летняя Тахира Эфендиева впала в кому и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Заслуженный артист заявил, что его матери необходимо срочное переливание крови.

Некоторое время назад заслуженный артист Бахрам Багирзаде сам заразился коронавирусом. Лечение Бахрама Багирзаде находилось под контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. После лечения Б.Багирзаде выздоровел.