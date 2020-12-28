Мать Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом

Мать заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде заразилась коронавирусом.
Как передает Report, об этом сообщил сам заслуженный артист.
По его словам, его мать - 74-летняя Тахира Эфендиева впала в кому и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Заслуженный артист заявил, что его матери необходимо срочное переливание крови.
Некоторое время назад заслуженный артист Бахрам Багирзаде сам заразился коронавирусом. Лечение Бахрама Багирзаде находилось под контролем первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. После лечения Б.Багирзаде выздоровел.