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Маск: Новый имплант Neuralink позволит видеть незрячим от рождения

Маск: Новый имплант Neuralink позволит видеть незрячим от рождения Новый зрительный имплант компании Neuralink позволит видеть даже незрячим от рождения людям.
Здоровье
18 сентября 2024 г. 05:22
Маск: Новый имплант Neuralink позволит видеть незрячим от рождения

Новый зрительный имплант компании Neuralink позволит видеть даже незрячим от рождения людям.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написал Илон Маск.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит впервые увидеть даже тем, кто был незрячим от рождения", - отметил он.

Маск подчеркнул, что сначала качество изображения будет низким, но со временем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах и сможет улавливать длину волн радаров.

Компания Neuralink уточнила, что устройство Blindsight получило одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) как прорывная разработка.

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