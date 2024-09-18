Маск: Новый имплант Neuralink позволит видеть незрячим от рождения

Новый зрительный имплант компании Neuralink позволит видеть даже незрячим от рождения людям.

Новый зрительный имплант компании Neuralink позволит видеть даже незрячим от рождения людям.

Как передает Report , об этом на своей странице в соцсети Х написал Илон Маск.

"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит впервые увидеть даже тем, кто был незрячим от рождения", - отметил он.

Маск подчеркнул, что сначала качество изображения будет низким, но со временем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах и сможет улавливать длину волн радаров.

Компания Neuralink уточнила, что устройство Blindsight получило одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) как прорывная разработка.