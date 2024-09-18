Маск: Новый имплант Neuralink позволит видеть незрячим от рождения

Новый зрительный имплант компании Neuralink позволит видеть даже незрячим от рождения людям.
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"Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит впервые увидеть даже тем, кто был незрячим от рождения", - отметил он.
Маск подчеркнул, что сначала качество изображения будет низким, но со временем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах и сможет улавливать длину волн радаров.
Компания Neuralink уточнила, что устройство Blindsight получило одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) как прорывная разработка.