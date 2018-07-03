Мансур Пириев: Мы не будем свидетелями прежней картины во время забоя скота по случаю Гурбан байрамы

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Агентство продовольственной безопасности приступило к подготовительным работам в связи с Гурбан байрамы.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы агентства Мансур Пириев, в связи с этим созданы специальные рабочие группы: "В действующих на территории республики бойнях проведены мониторинги, оценена их деятельность и в настоящее время проводятся подготовительные работы на бойнях в Баку, Абшероне и Сумгайыте".

Он отметил, что в ближайшие дни населению объявят адреса боен и пунктов продажи скота.

"Пункты, где будут забивать скот, будут модульного, мобильного и стационарного типов. На всех этапах доставленный из районов в Баку скот будет находиться под контролем. Мы не будем свидетелями прежней картины во время забоя скота по случаю Гурбан байрамы".