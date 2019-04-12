Лже-сотрудники Агентства продбезопасности брали взятки с бакинцев

В последние дни в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) из отдельных районов поступили жалобы, связанные с незаконным вмешательством со стороны ряда лиц в деятельность малых и средних предпринимателей, которые также выдвигали необоснованные требования от имени структуры.

Как сообщили Report в АПБА, при расследовании очередной поступившей информации было выявлено, что ряд лиц, представляясь сотрудниками агентства, ежемесячно требовали деньги с предпринимателей в пунктах забоя скота и продажи мяса в молочном совхозе в Раманы Сабунчинского района Баку.

В ходе расследований на заранее установленных в магазине предпринимателями камерах зафиксированы фото и видео указанных лиц и их легкового автомобиля.

АПБА заявляет, что для придачи юридической оценки незаконным действиям этих лиц, информация была представлена в правоохранительные органы.

В случае выявления подобных фактов, агентство просит проинформировать правоохранительные органы или сообщить в Call-центр "1003" Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.