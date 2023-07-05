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Лусика Дитиу: Азербайджан может внести вклад в борьбу с туберкулезом на региональном и глобальном уровне

Лусика Дитиу: Азербайджан может внести вклад в борьбу с туберкулезом на региональном и глобальном уровне "В борьбе с туберкулезом важна поддержка государства. Азербайджан может внести вклад в борьбу с туберкулезом на региональном и глобальном уровне".
Здоровье
5 июля 2023 г. 11:33
Лусика Дитиу: Азербайджан может внести вклад в борьбу с туберкулезом на региональном и глобальном уровне

"В борьбе с туберкулезом важна поддержка государства. Азербайджан может внести вклад в борьбу с туберкулезом на региональном и глобальном уровне".

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор организации Stop TB Partnership Лусика Дитиу, выступившая онлайн на проходящей в Баку мультисекторальной встрече в связи с туберкулезом.

По ее словам, Азербайджан может собрать всех основных участников в этом направлении: "Мы все стараемся усилить борьбу с туберкулезом. Очень важно собрать вместе высокопоставленных лиц на встрече в сентябре".

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Версия на азербайджанском языке Lucica Ditiu: "Azərbaycan vərəmlə mübarizəyə regional və qlobal səviyyədə töhfə verə bilər"

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