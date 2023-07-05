Лусика Дитиу: Азербайджан может внести вклад в борьбу с туберкулезом на региональном и глобальном уровне

"В борьбе с туберкулезом важна поддержка государства. Азербайджан может внести вклад в борьбу с туберкулезом на региональном и глобальном уровне".

"В борьбе с туберкулезом важна поддержка государства. Азербайджан может внести вклад в борьбу с туберкулезом на региональном и глобальном уровне".

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор организации Stop TB Partnership Лусика Дитиу, выступившая онлайн на проходящей в Баку мультисекторальной встрече в связи с туберкулезом.

По ее словам, Азербайджан может собрать всех основных участников в этом направлении: "Мы все стараемся усилить борьбу с туберкулезом. Очень важно собрать вместе высокопоставленных лиц на встрече в сентябре".