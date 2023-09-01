Врач: Лучший способ получить необходимые витамины во время беременности - это разнообразная диета

Лучший способ получить необходимые витамины во время беременности - это разнообразная и сбалансированная диета.

Лучший способ получить необходимые витамины во время беременности - это разнообразная и сбалансированная диета.

Как сообщает Report, об этом заявила врач Центра планирования семьи Минздрава Диляра Зейналова.

По ее словам, витамины играют важную роль во время беременности, поддерживая здоровье как матери, так и развивающегося плода:

"Прежде всего, фолиевая кислота (витамин В9) очень важна на ранних сроках беременности, когда закладываются органы будущего малыша, так как способствует развитию головного и спинного мозга ребенка и предотвращает будущие патологии. Дефицит фолиевой кислоты нарушает синтез ДНК и деление клеток.

Железо играет ключевую роль в производстве гемоглобина, который необходим для доставки кислорода из легких в ткани будущей мамы и растущего плода. Помимо этого, железо предотвращает анемию, которая часто встречается во время беременности, и может вызвать усталость и другие осложнения.

Кальций важен для развития костей и зубов ребенка. Дефицит кальция для организма ребенка опасен тем, что ухудшается структура костей и зубов, так как накопление элемента в костях является необходимым условием для их роста. Помимо этого, кальций помогает матери поддерживать плотность костей, а также правильное функционирование мышц и нервов.

Витамин D взаимодействует с кальцием и способствует поддержанию здоровья и развития костей. Он также играет роль в формировании иммунной системы.

Витамин C является мощным антиоксидантом, который участвует в образовании коллагена – важного белка, отвечающего за укрепление тканей и суставов. Он помогает организму усваивать железо из растительных продуктов и поддерживает иммунную систему.

Витамин А необходим для роста и развития эмбриона. Однако во время беременности следует избегать чрезмерного потребления витамина А, особенно в форме ретинола, содержащегося в продуктах животного происхождения.

Витамин Е (токоферол) является жирорастворимым антиоксидантом, который помогает защитить клетки организма от повреждений свободными радикалами. Он также играет важную роль в поддержании здоровой кожи, иммунной и нервной системы.

Витамин К необходим для правильного свертывания крови и здоровья костей. Это помогает предотвратить чрезмерное кровотечение во время родов.

Витамины группы B, включая B6 и B12, помогают в энергетическом обмене и образовании эритроцитов. Витамин B6 также способствует уменьшению тошноты во время беременности".

Врач отметила, что в идеале будущие мамы должны начать принимать витамины для беременных еще до даты предполагаемого зачатия. За это время удается восполнить дефицит необходимых полезных веществ и нормализовать обменные процессы в организме для поддержания здоровой беременности.

"Во время беременности рекомендуется регулярно консультироваться с врачом, прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион питания. Они могут дать персональные рекомендации, основанные на индивидуальном здоровье и диете.

Следует знать, что лучший способ получить необходимые витамины во время беременности - это разнообразная и сбалансированная диета. Поскольку прием слишком большого количества некоторых витаминов также может быть вредным, рекомендуется получать витамины из натуральных источников питания", - заявила Д. Зейналова.