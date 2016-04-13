25% женщин и около 18% мужчин в Азербайджане страдают от ожирения

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Литва лидирует среди постсоветских стран по числу людей, страдающих от избыточного веса и ожирения.

Как сообщает Report, об этом говорится в подготовленной радио "Свобода" инфографике на основе данных международных организаций здравоохранения.

Так, 23,7% мужчин и 26,7% женщин в Литве имеют излишний вес. Среди мужчин в первую тройку самых "толстых" попали также Латвия (22,2%) и Казахстан (21,3%), среди женщин - Россия (26,2%) и Азербайджан (25,2%). По числу мужчин с излишним весом Азербайджан занимает 7-ое место cреди постсоветских стран (17,8%).

Самыми "худыми" мужчинами в постсоветском пространстве являются жители Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, среди женщин - Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана.

По сообщению радио Свобода, в мире 640 млн. людей имеют лишний вес.