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Ягут Гараева: Лица с двусторонней пневмонией принимаются как пациенты с COVID-19

Лица с двусторонней пневмонией принимаются как пациенты с COVID-19

В дополнение к пациентам с коронавирусом в течение последней недели у нас наблюдается значительное количество пациентов с двусторонней пневмонией, тесты на короновирус которых показали отрицательный результат или еще не поступили.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в соответствии с мировой практикой их принимают в качестве пациентов с COVID-19: "Для них выделены больницы, и все они получают медуслуги".

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