Лица, поощряющие искусственное вскармливание младенцев, будут оштрафованы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Лица, поощряющие членов семьи младенцев в целях повышения продаж продуктов искусственного вскармливания, будут оштрафованы на крупную сумму.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях.

Согласно ст. 213.0.3 кодекса, физические лица, поощряющие медицинских работников или членов семьи младенцев в целях повышения продаж продуктов искусственного вскармливания, будут оштрафованы от 150 до 200 манатов, должностные лица - от 250 до 300 манатов, а юридические лица - от 750 до 1000 манатов.

Напомним, что в действующем кодексе за подобные правонарушения предусмотрен штраф для физических лиц от 50 до 100 манатов, должностных лиц - от 100 до 200 манатов, для юридических лиц - от 500 до 1000 манатов.

Отметим, что новый разработанный Кодекс об административных правонарушениях существует в виде проекта. Если проект будет принят в Милли Меджлисе, то кодекс вступит в силу 1 мая 2016 года. Кодекс представлен пленарному заседанию Милли Меджлиса.