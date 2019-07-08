Лейла Алиева встретилась с детьми, получающими лечение в ряде медицинских учреждений Баку

8 июля вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Клиническую детскую больницу номер 2 имени Караева, Научный центр хирургии имени Топчубашева, Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии имени Эйвазова и Центр талассемии, встретилась с детьми, получающими здесь лечение.

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева прибыла в Клиническую детскую больницу номер 2 имени Караева. Было сообщено, что в настоящее время здесь получают лечение 135 детей. Лейла Алиева поинтересовалась их лечением, встретилась с детьми, получающими лечение в различных отделениях, побеседовала с их родителями. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева пожелала детям скорейшего выздоровления, вручила им подарки.

X X X

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Научный центр хирургии имени Топчубашева Министерства здравоохранения.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева была проинформирована о детях, получающих здесь лечение, процессе их реабилитации.

Лейла Алиева встретилась с детьми, получающими здесь лечение, порадовала их различными подарками.

Этот центр, построенный в 1971 году, имеет исключительные заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере хирургии.

Лейла Алиева пожелала коллективу успехов, а лечащимся здесь детям - здоровья.

X X X

Лейла Алиева прибыла в Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии имени Эйвазова.

Вице-президенту Фонда Гейдара Алиева было сообщено о деятельности института и проводимом здесь лечебном процессе. Лейла Алиева ознакомилась и с проектом дистанционного образования, применяемым в этом учреждении здравоохранения. Этот проект, реализуемый при поддержке министерств здравоохранения и образования, позволяет детям школьного возраста, лечащимся здесь, получать дистанционное образование.

В этом очаге здравоохранения, являющемся главным учреждением по гематологии и трансфузиологии, диагностика заболевания проводится в соответствии с международными стандартами.

X X X

Затем вице-президент Фонда Гейдара Алиева побывала в Центре талассемии. Фонд Гейдара Алиева предпринимает очень важные шаги по решению проблемы талассемии, осуществляет необходимые программы по формированию профессиональных кадров в этой сфере. Центр талассемии, созданный по инициативе Фонда, стал очагом здоровья для людей, страдающих от этой болезни. Главная цель центра заключается в создании специализированного медицинского учреждения и банка крови, подготовке высококвалифицированных кадров, обеспечении детей, страдающих талассемией, безопасными и качественными компонентами крови и медицинскими услугами.