Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Детской клинике Национального онкологического центра

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и студенты Азербайджанской государственной академии художеств посетили Детскую клинику Национального онкологического центра.

Как передает Report со ссылкой на Азертадж, Лейла Алиева и студенты академии встретились с детьми, проходящими лечение в клинике, и обучали их рисованию.

Эта инициатива Лейлы Алиевой и студентов Академии художеств, совместное рисование стали сюрпризом для детей, страдающих от тяжелых заболеваний, и улучшило им настроение.